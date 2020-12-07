"الزكاة والدخل" تضبط 500 مخالفة ضريبية

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جزء كبير منها بفضل بلاغات المستهلكين الواردة

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن ضبط 510 مخالفات ضريبية، وذلك بعد أن نفذت فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3,616 زيارة تفتيشية في مدنٍ ومحافظاتٍ عدة بالمملكة خلال الأسبوع المنصرم، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والورش، إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش 293 بلاغاً في المدة نفسها.

وأضافت أن المدة ذاتها شهدت تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شاركت فيها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية بمدينة الرياض.

وتضمنت الحملة زيارة 90 موقعاً تجارياً أسفرت عن ضبط 40 مخالفة للأنظمة واللوائح الضريبية، على رأسها عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من نسبة الـ15%، وكذلك عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.



وجدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.الهيئة العامة للزكاة والدخل