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مرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها

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مرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها مرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها
الحادث وقع صباح اليوم بنفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة

مرور الرياض: انحدار مفاجئ لشاحنة ينتهي بسقوطها في نفق ومصرع سائقها

صرَّح المُتحدث الإعلامي لمرور منطقة الرياض العقيد نواف السديري، بأن دوريات المرور باشرت حادثاً مرورياً عند الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 22/ 4/ 1442هـ، في نفق طريق عمر بن عبدالعزيز مع طريق النهضة.

وأوضح "السديري"، أن الحادث وقع نتيجة انحدار مفاجئ لشاحنة محملة بالرمل واصطدامها بسيارة متوقفة قبل سقوطها داخل النفق واصطدامها بسيارة أخرى أثناء مرورها بالنفق، مما نتج عنه وفاة سائقها، "مقيم من الجنسية السودانية بالعقد الثالث من العمر".

وقال: باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.مرور منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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