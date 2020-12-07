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"لتزدادي جمالاً".. مبادرة تستهدف الفتيات من ذوات الإعاقة بمكة

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"لتزدادي جمالاً".. مبادرة تستهدف الفتيات من ذوات الإعاقة بمكة "لتزدادي جمالاً".. مبادرة تستهدف الفتيات من ذوات الإعاقة بمكة
تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

كشفت المديرة العامة للرقابة النسائية بوكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، العنود بنت منسي البقمي، عن إطلاق مبادرة "لتزدادي جمالاً" والتي تهدف إلى تحقيق تعاون مشترك لخدمة ذوات الإعاقة، وتمكين وصولهن لكافة المرافق والمنشآت النسائية، بالإضافة إلى التعرف على أبزر التحديات والصعوبات التي تواجههن في الحصول على الخدمات المقدمة.

وأشارت "البقمي" إلى مشاركة رئيسة طائفة التزيين النسائي، وأستديو تصوير نسائي، ونادٍ رياضي نسائي، وتنفيذ اجتماع مع إدارة المركز والأخصائيات وبعض من الأهالي، وتقديم خدمات التزيين النسائية، والتصوير، ونشاطات رياضية خفيفة للفتيات من ذوات الإعاقة في هذه المبادرة والتي تأتي تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مبينة ثمار المبادرة من خلال إنشاء قائمة بأسماء جميع الأنشطة النسائية من أندية رياضية نسائية، وصالونات تزيين نسائي، وأستديوهات تصوير نسائية، تقدم تسهيلات لفئة الفتيات من ذوات الإعاقة.

وأكدت "البقمي" على أن التسهيلات تشمل خلق فرص وظيفية داخل المنشآت النسائية للفتيات القادرات على العمل من هذه الفئة، وافتتاح كلاسات رياضية داخل الأندية بساعات محددة لحضور الفتيات مع مرافقاتهن من مراكز التأهيل والاستفادة من الخدمات والمرافق بالأندية، إضافةً إلى تقديم عروض خاصة من قبل صالونات التزيين أو الأستديوهات، وتوفير التسهيلات المكانية المناسبة لتقديم الخدمة للفتيات وذويهم، وتحقيق الهدف المنشود من خلال دمجهن وانخراطهن مع أفراد المجتمع، وتعزيز مشاعر الود والاحترام وتقبل هذه الفئة العزيزة على قلوبنا.أمانة العاصمة المقدسة مبادرة لتزدادي جمالاً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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