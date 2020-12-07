الفيصل منوهًا بدور هيئة حقوق الإنسان: الإسلام حفظ حقوق الإنسان وكفلها له

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أمير مكة المكرمة استقبل "العواد" والذي قدم له نبذة عن أعمال الهيئة في المنطقة

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، يرافقه مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة حسام آل محسن.

وأكد أمير مكة، خلال الاستقبال، أن الدين الإسلامي حفظ حقوق الإنسان وكفلها له، منوهًا بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة لضمان حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه مبادئ الدين الحنيف.

من جانبه، قدّم "العواد" لأمير المنطقة نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة، مثمناً دعمه لأعمالها لتؤدي دورها النبيل.أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل