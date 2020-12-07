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"حساب المواطن": 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 37

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"حساب المواطن": 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 37 "حساب المواطن": 3 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة الـ 37
البرنامج أودع 1.8 مليار ريال مخصّص نوفمبر الماضي

قال برنامج "حساب المواطن"، اليوم الاثنين إنه يتبقى ثلاثة أيام على إيداع الدفعة الـ 37 من البرنامج.

وكان البرنامج قد أودع 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثلاثين 10.6 مليون مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال؛ منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.برنامج حساب المواطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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