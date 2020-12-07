في اليوم العالمي للتطوع.. 48395 متطوعًا ومتطوعة في "تعليم الرياض"

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الاحتفاء سيتم بتنفيذ عدد من الفعاليات عن بُعد من 21 إلى 25 ربيع الثاني

بلغ عدد المتطوعين في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض 48395 متطوعًا في عام 2020، منهم 24794 طالبًا، و18151 طالبة، و5450 معلمًا ومعلمة وإداريًا وإدارية، وذلك انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الساعية إلى وصول أعداد المتطوعين في السعودية إلى مليون متطوع.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد شاركت في الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من شهر ديسمبر 2020، وسعت الإدارة في هذا اليوم إلى إبراز جهود المتطوعين في المجالات كافة، ومتطوعيها خاصة، من خلال رسائل شكر وعرفان.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن العمل التطوعي أصبح مظهراً من مظاهر تقدم الأمم وازدهارها، فالتخطيط والتنفيذ للتنمية المستقبلية يتطلب تضافر جهود المجتمع على كافة المستويات .

وأشار "الوهيبي" إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على العمل التطوعي، حيث تطمح الرؤية إلى رفع نسبة المتطوعين المسجلين رسمياً إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.

وتطرق "الوهيبي" إلى جهود الإدارة ومنسوبيها وطلابها وطالباتها في العمل التطوعي وما أظهروه من كفاءة عالية خلال جائحة كورونا وفي الأعمال التطوعية الأخرى ومنها موسم الحج والعمرة، مبيناً أن مجموع المتطوعين المسجلين رسميًا في الإدارة من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية ومن الطلاب والطالبات بلغ 48395 متطوعاً ومتطوعة في عام 2020.

وبيّن "الوهيبي" أن احتفاء تعليم الرياض باليوم العالمي للتطوع سيتم من خلال تنفيذ عدد من الفعاليات عن بُعد على مستوى الإدارة ومكاتب التعليم وجميع المدارس خلال المدة من 21 إلى 25 ربيع الثاني مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية، ومنها دورات تدريبية في العمل التطوعي للطلاب والطالبات، حيث سيقيم النشاط الطلابي دورة تدريبية عن بعد بعنوان حدد مجالك التطوعي، كما سيقيم دورة أخرى بعنوان دورة الإسعافات والتطوع إضافة إلى ملتقيات تطوعية عن بعد.

ويهدف احتفاء إدارة تعليم الرياض باليوم العالمي للتطوع إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي وزيادة الاتجاهات الإيجابية نحو العمل التطوعي المنظم، وإبراز جهود المتطوعين في التعليم العام وتقديم الشكر للعاملين والعاملات في مجال العمل التطوعي في التعليم العام.