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"الداخلية" تتيح عدداً من خدماتها في "أسبوع جيتكس للتقنية2020"

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تشارك للمرة السادسة على التوالي.. وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة

أتاحت وزارة الداخلية عدداً من خدماتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 المقام حالياً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتستقبل الوزارة الراغبين في الاستفادة من خدمة تجديد الهوية والتسجيل في منصة أبشر خلال فترة انعقاد المعرض من ٦ إلى ١٠ ديسمبر في قاعة الشيخ سعيد ٢ بالجناح رقم: S2-A21 ، من خلال حجز موعد والاستفادة من خدمات وزارة الداخلية خلال فترة المعرض عبر الرابط : http://moibooking.mccn.info/ar.

جدير بالذكر أن الوزارة تشارك للمرة السادسة على التوالي وتتطلع إلى تقديم تجربة متميزة في معرض جيتكس 2020 عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة، تتضمن ستة محاور رئيسة تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن".

وتشمل خدمات منصة "أبشر"، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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