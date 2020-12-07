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نائب أمير جازان ناقلاً تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "التليدي" و"العاتي": ابناكما بطلان

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نائب أمير جازان ناقلاً تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "التليدي" و"العاتي": ابناكما بطلان نائب أمير جازان ناقلاً تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن "التليدي" و"العاتي": ابناكما بطلان
من منسوبي حرس الحدود.. واستشهدا دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نائب أمير جازان ناقلاً تعازي القيادة لذوي الشهيدَيْن

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد العريف حسن بن جابر التليدي، ووالد وذوي الشهيد الجندي أول إبراهيم بن فهد عاتي، من منسوبي حرس الحدود؛ اللذين استشهدا دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير "محمد"، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعياً الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبّر والدا وذوو الشهيدَيْن "التليدي" و"العاتي"، عن شكرهم للقيادة ووزير الداخلية وأمير المنطقة ونائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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