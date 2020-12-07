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صقار سعودي أصمّ يتحدى الإعاقة ويعلم صقره لغة الإشارة.. البداية صدفة

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صقار سعودي أصمّ يتحدى الإعاقة ويعلم صقره لغة الإشارة.. البداية صدفة صقار سعودي أصمّ يتحدى الإعاقة ويعلم صقره لغة الإشارة.. البداية صدفة
شارك بمهرجان الملك عبدالعزيز وأثبت أن الإعاقة ليست عائقاً أمام الموهبة

صقار سعودي أصمّ يتحدى الإعاقة ويعلم صقره لغة الإشارة.. البداية صدفة

أثبتت الإعاقة أنها ليست عائقاً في وجه الموهبة، ويمكن أن تكون حافزاً في سبيل الوصول للهدف، والصورة أشمل حينما تتابع الصقار السعودي محمد بن عبدالله الشريف المشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي استطاع تعليم صقره لغة الإشارة.

ويشارك الشريف بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بطيرين، مستفيداً من معرفة بالصقور اكتسبها من طفولته عن طريق المصادفة، حينما التقط طيراً مصاباً، فعالجه واعتنى به، وكانت خير بداية لعلاقته بالصقور.

ورغم صعوبة التعامل مع الصقر، إلا أن تجربة الشريف تكللت بالنجاح، استعان فيها بتطبيقات ذكية على هاتفه لإصدار أصوات معينة، واليوم نشأت بينهما لغة مشتركة.

واقتنى الشريف أحد طيوره من معرض الصيد والصقور السعودي، الذي أقيم قبل عامين، ودربه طوال هذه الفترة، ويشارك به في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى صقر آخر، ليدخل مسابقة الملواح "الدعو" بصقرين، الأول "نوف" وشارك في شوط قرموشة جير قرناس للملاك السعوديين، تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما شارك بصقره "شجاع" في الشوط التأهيلي جير بيور قرناس للملاك، وقطع السباق بـ27 ثانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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