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"الشورى".. لجان مختصة تناقش نظامين مقترحين للحدائق العامة والسوق العقارية

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من خلال اجتماعاتها عبر الاتصال المرئي وضمن أعمالها للسنة الأولى من الدورة الثامنة

عقد عدد من لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها (عبر الاتصال المرئي) ضمن أعمالها للسنة الأولى من الدورة الثامنة وذلك لدراسة ما تمت إحالته إليها من موضوعات تدخل ضمن اختصاصاتها، وذلك لإعداد تقاريرها المتضمنة رأيها بشأنها وتوصياتها تمهيداً للرفع بها أمام مجلس الشورى؛ لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها.

ودرست في إحدى هذه الاجتماعات، لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مقترحاً لمشروع نظام الحدائق العامة في المملكة العربية ، والمقدم من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، والتي تمنح المجلس صلاحية اقتراح نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ ودراسة ذلك بالمجلس والرفع عنه.

كما ناقشت خلال الاجتماع في سياق المادة (23) من نظام المجلس مقترحاً آخر لمشروع نظام السوق العقارية، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقريريها اللذين سترفعهما للمجلس والمتضمن رأيها وتوصياتها بشأن المقترحين المقدمين.

من جهة ثانية، بحثت لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بالمجلس (عبر الاتصال المرئي) في اجتماع لها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل ال فاضل، وحضور أعضائها، ما جاء بالتقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٠هـ، والمتعلق بأداء الوزارة خلال عام التقرير، حيث اطلعت اللجنة على أبرز ما حققته الوزارة وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة نفسها، وناقشت التوصيات الهادفة لدعم وتمكين منظومة الطاقة.

يذكر أن لجان المجلس المتخصصة تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وفق اختصاص كل لجنة، حيث تعد هذه اللجان المحرك الرئيس للدورين التشريعي والرقابي اللذين يقوم بهما المجلس، كما تمثل المرحلة الأولى لصناعة القرار داخل المجلس تجاه تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية، ومناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو المعدلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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