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"العمري": لقاح وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام

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"العمري": لقاح فيروس كورونا وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام "العمري": لقاح وصل إلى المملكة وجاهز للاستخدام
قال: كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والممارسون الصحيون أولوية

أكد استشاري الأحياء الطبية والأمراض الوراثية الدكتور عارف العمري أن لقاح وصل إلى المملكة، وجاهز للاستخدام الآن.

وفي حديث لقناة "" قال العمري: كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ونزلاء دور الرعاية الخاصة والممارسون الصحيون، هي الفئات الأولى بالتطعيم حالياً.. هناك آلية ستعلن عنها وزارة الصحة في القريب العاجل.

وأشار إلى أن تلك الفئات المستهدفة على مستوى المملكة ستتلقى اللقاح دون تفريق بين مدينة وأخرى، مؤكداً أن اللقاح آمن جداً.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد صرح يوم أمس، بأن المملكة تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى أن السعودية ستكون من الدول الأولى التي سيتوفر لها اللقاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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