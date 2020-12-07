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"المرور": يومان ويبدأ الرصد الآلى لـ"عدم الالتزام بالمسارات" بهذه المناطق

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"المرور": يومان ويبدأ الرصد الآلى لـ"عدم الالتزام بالمسارات" بهذه المناطق "المرور": يومان ويبدأ الرصد الآلى لـ"عدم الالتزام بالمسارات" بهذه المناطق
فيما بدأ الشهر الماضي بالرياض وجدة والدمام وحددت له غرامة تصل إلى 500 ريال

قال "المرور السعودي"، اليوم الاثنين: إنه تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" في: جازان، والطائف، والباحة، والجوف.

وكان قد بدأ هذا الرصد في نوفمبر الماضي بالرياض وجدة والدمام، وأكد المرور حينها أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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