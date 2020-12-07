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"اللهيبي" يشهد انطلاقة فعاليات ملتقى اليوم العالمي للتطوع بالطائف

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استمر لمدة يومين تحت شعار "التطوع الرقمي عطاء وتنمية 2030"

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، انطلاقة فعاليات ملتقى اليوم العالمي للتطوع تحت شعار "التطوع الرقمي عطاء وتنمية 2030"، الذي نظّمته إدارة نشاط الطالبات عن بُعد ولمدة يومين.

حضر التدشين المساعدة للشؤون التعليمية (بنات)، ومديرة إدارة نشاط الطالبات، وعدد من القيادات التربوية والمجتمع التعليمي، وبمشاركة من جامعة الطائف، وجامعة الباحة، وأمانة الطائف.

يأتي ذلك ضمن مشاركة المملكة للمجتمع الدولي بتفعيل يوم التطوع العالمي؛ بهدف تعزيز العمل التطوعي الذي تتضمنه رؤية المملكة 2030.

وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور طلال اللهيبي، أهمية العمل التطوعي واستثمار الوقت بما يعود على المجتمع بالفائدة؛ لافتًا إلى أن العمل التطوعي هو خدمة المجتمع وقضاء حاجة الناس المحتاجين وذو قيمة إنسانية عظيمة.

ونوه "اللهيبي" بجهود المتطوعين والمتطوعات في المحافل الاجتماعية المختلفة وكذلك خلال جائحة كورونا بالتعاون مع الجهات الحكومية وتقديم أعمال تطوعية مستمرة في كل مكان وتقديم الخدمات المختلفة، مقدمًا شكره للمتطوعين والمتطوعات من تعليم الطائف، ومثمنًا لإدارة نشاط الطالبات ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها، جهودهم الكبيرة التي يقدمونها في المجال التطوعي في مختلف المجالات وحسن الإعداد والتنظيم للملتقى الذي يعكس مدى أهمية العمل التطوعي ودوره في بناء المجتمع.

وانطلق الملتقى بعد ذلك بعدد من الموضوعات، استهلها الدكتور فارس المالكي من جامعة الطائف الذي تناول موضوع التطوع من البداية إلى الاحترافية، ومرتكزات نجاح العمل التطوعي واستدامته، واستعرض محمد السبحي تجارب لرواد ومهتمين بالعمل التطوعي؛ فيما عرّفت الدكتورة مهدية الثقفي من جامعة الباحة بدور العمل التطوعي في تنمية وارتقاء المجتمعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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