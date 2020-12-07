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الإمارات: اعتقال مرتكبي جريمة اغتصاب فتاة ونشرها على مواقع التواصل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
التحالف: استكمال الترتيبات اللازمة لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 12:00 مساءً
المقاولون: بعض الصفقات مخدتش ربع ساعة والجبل الأخضر أصبح حلم للاعبين
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:58 صباحاً
انفجار مركبة فضائية لـ"سبيس إكس" عند هبوطها
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:55 صباحاً
الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لعون
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:54 صباحاً
8 الصبح - كيف تساهم القوافل الطبية في توفير رعاية صحية للاولى بالرعاية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - فحص 5 ملايين و371 ألف طلب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته لفرنسا
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الأكاديمية السويدية تسلم جوائز نوبل إلى الفائزين في الاقتصاد والطب والفلك والكيمياء
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - التعليم: بدء الدروس على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
مصر تنتخب | انطلاق التصويت في ختام جولات إعادة انتخابات مجلس النواب
مصر
CBC Egypt
الاثنين 07 ديسمبر 2020 12:47 مساءً
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