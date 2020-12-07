أخبار عاجلة

انفجار مركبة فضائية لـ"سبيس إكس" عند هبوطها -
الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لعون -
8 الصبح - كيف تساهم القوافل الطبية في توفير رعاية صحية للاولى بالرعاية -
8 الصبح - فحص 5 ملايين و371 ألف طلب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته لفرنسا -
8 الصبح - الأكاديمية السويدية تسلم جوائز نوبل إلى الفائزين في الاقتصاد والطب والفلك والكيمياء -
8 الصبح - التعليم: بدء الدروس على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل -
كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل -
حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة -
"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبر برنامج الابتكار والريادة.. "منشآت" تحفز المنشآت متسارعة النمو

Print
عبر برنامج الابتكار والريادة.. "منشآت" تحفز المنشآت متسارعة النمو عبر برنامج الابتكار والريادة.. "منشآت" تحفز المنشآت متسارعة النمو
بهدف رفع كفاءتها ونقل المعرفة وأفضل الممارسات لملاكها ومنسوبيها

عبر برنامج الابتكار والريادة..

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، برنامج أكاديمية منشآت للابتكار والريادة للمنشآت متسارعة النمو، بالتعاون مع مركز التطوير المهني بجامعة "ستانفورد" ومعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية، بمشاركة ممثلي 50 منشأة صغيرة ومتوسطة.

يأتي ذلك بهدف رفع كفاءة المنشآت ونقل المعرفة وأفضل الممارسات التجارية لملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

ويغطي البرنامج الذي انطلق أمس ويستمر على مدى ثلاثة شهور، استراتيجيات الابتكار في الشركات وخطط طرح المنتجات وتطوير الأسواق وإدارة النمو.

وتشمل الخدمات الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشخيصًا دقيقًا لتحديد نقاط القوة ومواطن التطوير ثم تقديم الحلول اللازمة.

وتسعى "منشآت" إلى تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة متسارعة النمو ودعمها من خلال تقديم عدد من الحلول التي تستهدف تطوير قدراتها في المجالات الاستراتيجية والتشغيلية والابتكار وغيرها من الجوانب الهامة، إضافة إلى تمكين هذه المنشآت لمساعدتها في تجاوز التحديات التي قد تحد من استمرارية نموها؛ لا سيما أن "منشآت" قدمت 5 برامج استفاد منها أكثر من 250 منشأة صغيرة ومتوسطة متسارعة نمو.

ويُقدر عدد المنشآت متسارعة النمو بنحو 7 آلاف منشأة، ويتزايد عدد المنشآت متسارعة النمو بما يقرب من ألف منشأة كل عام؛ حيث اهتمت "منشآت" بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة من المنشآت؛ للحفاظ على هذا التزايد الإيجابي في عددها والمحافظة على نمو المنشآت القائمة.

يُذكر أن "منشآت" حريصة على توفير جميع خدماتها وبرامجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

حكم جديد ببراءة مجموعة بن لادن السعودية بقضية رافعة الحرم

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

السعودية تعلن انتزاع 1630 لغما حوثيا خلال أسبوع في اليمن

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

شركة أبحاث ترفع السعر المستهدف لـ"زين السعودية".. وتبقي على توصية "محايد"

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 8660.21 نقطة

شبكة عيون الإخبارية