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انفجار مركبة فضائية لـ"سبيس إكس" عند هبوطها
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:55 صباحاً
الحريري يقدم تشكيلته الحكومية لعون
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:54 صباحاً
8 الصبح - كيف تساهم القوافل الطبية في توفير رعاية صحية للاولى بالرعاية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - فحص 5 ملايين و371 ألف طلب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته لفرنسا
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الأكاديمية السويدية تسلم جوائز نوبل إلى الفائزين في الاقتصاد والطب والفلك والكيمياء
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - التعليم: بدء الدروس على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
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أنا الشاهد: السودان : فرقة "امتداد الثقافية" تقدم عروضا مسرحية في المتنزهات
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 07 ديسمبر 2020 12:16 مساءً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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