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مرصد العمل يؤكّد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة للسوق

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مرصد العمل يؤكّد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة للسوق مرصد العمل يؤكّد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة للسوق
لتمكين المسؤولين في المنشآت من اتخاذ القرارات السليمة

مرصد العمل يؤكّد أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة للسوق

أكّد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أهمية الاسترشاد بالبيانات الدقيقة عن سوق العمل، من أجل تمكين المسؤولين في المنشآت المتنوعة من اتخاذ القرارات السليمة بناءً عليها، حيث يحرص المرصد على تقديم الخدمات باحترافية عالية لعملائه في القطاعات الثلاثة "العام، والخاص، وغير الربحي".

واستكمل المرصد أخيراً الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك من أجل توفير بيانات تتميّز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات بشكل مستمر لتعكس واقع سوق العمل السعودي عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA.

وسبق أن أضاف المرصد الوطني للعمل، ثلاثة مؤشرات في سوق العمل السعودي، وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وتتجسّد الأهداف الإستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودتها، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخِدْمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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