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رئيس "القابضة للمياه": استمرار رفع درجة التأهب بالشركات التابعة لمواجهة الأمطار والسيول

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رئيس "القابضة للمياه": استمرار رفع درجة التأهب بالشركات التابعة لمواجهة الأمطار والسيول رئيس "القابضة للمياه": استمرار رفع درجة التأهب بالشركات التابعة لمواجهة الأمطار والسيول

مصراوي Masrawy

11:26 ص الإثنين 07 ديسمبر 2020

كتب-محمد عبدالناصر:

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة لمساعدة الأجهزة المحلية في المحافظات فى أعمال مواجهة الأمطار والسيول، وتكثيف جهود سحب مياه الأمطار بالمناطق التي تتعرض لموجة من الطقس غير المستقر، والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة.

جاء ذلك، خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال رسلان، إن شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالإسكندرية بذلتا جهودا غير عادية خلال فترات النوات التى شهدتها المحافظة، ومساعدة الأجهزة المحلية فى التعامل مع كميات أمطار غير مسبوقة خلال فترة زمنية قليلة بالتنسيق مع مسئولى الجهات التنفيذية.

وأضاف أن التغيرات المناخية التى تشهدها أغلب المحافظات حاليا تستدعى ضرورة وضع كل شركة تصور كامل بالاحتياجات العاجلة والآجلة للمناطق الساخنة، سواء لعدم استيعاب كميات إضافية من الصرف الصحى أو مياه الأمطار، وتحديد مواقعها بدقة على برنامج خرائط النظم الجغرافية GIS، وتحديث المخطط العام بما يواكب الاحتياجات الحالية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحلول العلمية المقترحة التى يمكن دراستها تمهيدا للتطبيق العملى، والاستفادة من الخبرات الفنية بالشركات التابعة، مع ضرورة زيادة عدد المعدات الاستراتيجية للتعامل السريع أثناء أوقات الأزمات.

ووجه رئيس الشركة القابضة، الشركات التابعة لتنفيذ حملات توعوية للمواطنين، بضرورة الحفاظ على بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وعدم إلقاء المخلفات بالمطابق مما يسبب انسدادها رغم عمليات التطهير الدورية والمستمرة التى تقوم بها الشركة.

كما أكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء لمواجهة تداعيات انتشار ، خصوصا فى ظل الخطوات الكبيرة التى قطعتها الشركات التابعة فى التحول الرقمى وميكنة العمل.

وأضاف، أنه تم مناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.

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