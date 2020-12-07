"إخاء" تطلق برنامج "مساند" لتمكين ٣٠ يتيمًا في الصحة والسلامة المهنية

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يستهدف توفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل في المجالات المختلفة

أطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، برنامج "مساند" لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية، والذي يستهدف عدد 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة.

ويأتي هذ البرنامج كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.

ويعتبر البرنامج إحدى ثمرات التعاون بين الجهات غير الربحية في المملكة التي تولي اهتمامًا بعملية تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، ويأتي أيضًا نواة للتعاون مع عدد من الجهات الكبرى وفي مقدمتها الجهات الداعمة للبرنامج مؤسسة الملك خالد الخيرية، والبنك الأهلي التجاري ضمن (برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي)، وبمشاركة الجمعية السعودية للصحة والسلامة المهنية، والخدمات الأمنية المعنية بوضع الأسس والمعايير لممارسة المهن في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومركز الاستشارات والمهارات التدريبية الشريك الاستشاري والتدريبي في البرنامج.

ويعد برنامج مساند، أحد البرامج النوعية للمؤسسة، ويأتي ضمن الأدوار المهمة التي تقوم بها المؤسسة ومنها تمكين الأيتام من أبناء وبنات الوطن من العمل في المجالات المختلفة، والعمل على توطين المهن من خلال المواطنين والمواطنات المؤهلين تأهيلًا عاليًا.

يُذكر أن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" أُسست عام 1424هـ، ويرأس مجلس إدارتها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي تُعنى برعاية وإيواء أيتام ذوي (الظروف الخاصة) من خلال فروعها العشرة حول المملكة.