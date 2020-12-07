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شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة

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شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة
اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: القبض على 3 تورّطوا في سرقة المركبات المتوقفة

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (ثلاثة مواطنين؛ جميعهم في العقد الثاني من العمر)، وذلك لتورطهم في سرقة المركبات المتوقفة بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ المتمثل في كسر نوافذها وسرقة محتوياتها، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية باستخدام مركبات مسروقة أثناء تنفيذ جرائمهم.

وأضاف: تمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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