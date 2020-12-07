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120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف

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120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف 120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم "العمليات" و"الأشعة" بمجمع الملك فيصل بالطائف
720 ساعة في مختلف التخصصات بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

120 متطوعًا طبيًّا يقلصون قوائم

نجح 120 متطوعًا من الأطباء والممارسين الصحيين بمجمع الملك فيصل بالطائف، في تقليص قوائم الانتظار بقسمي "العمليات" و"الأشعة"، بنسبة 8%؛ إثر مشاركتهم في اليوم العالمي للتطوع، من خلال العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

واشتملت المبادرات على عمل فحوصات الرنين المغناطيسي، والتصوير الطبقي، وقياس كتلة الجسم، كما تم إجراء 18 عملية جراحية في مجالات العيون والجراحة العامة والأسنان، كما ساهم متطوعو المجمع في تطعيم 100 مستفيد ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيارات طبية لخدمة المرضى في منازلهم، كما قام قسم العيون والبصريات بفتح عيادة كشف لتثقيف المرضى والفحص المبكر للمستهدفين الذين بلغ عددهم 80 مستفيدًا.

وأكد مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي، أن عدد المستفيدين من المبادرات وصل إلى 200 شخص؛ معربًا عن شكره وتقديره لكل الممارسين المتطوعين الذين شاركوا في هذه المبادرات من خلال 720 ساعة بذلوها في سبيل خدمة المرضى.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل يُعتبر أكبر مجمع بالطائف؛ حيث يضم 800 سرير، كما يحتوي على مختلف الأجهزة الطبية والكوادر البشرية المؤهلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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