بمناسبة اليوم العالمي.. فعاليات تطوعية بمركز النشاط الاجتماعي بـ"مدرقة" رجال ألمع

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اشتملت على مبادرات لصيانة الطرق والحفاظ على البيئة ونظافة الجوامع والمساجد

نظّم مركز النشاط الاجتماعي بجبل المدرقة التابع لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة رجال ألمع، أمس، فعاليات تطوعية مواكبة لليوم العالمي للتطوع، بمقر المركز.

واشتملت الفعاليات التي نفّذها فريق "نفع" التطوعي التابع للمركز، على تنفيذ عدد من المبادرات من أهمها مبادرة صيانة الطرق والعناية بها، ومبادرة أصدقاء البيئة، التي تهتم بالحفاظ على البيئة وتوسيع رقعة الغطاء الأخضر من خلال زراعة أنواع متعددة من الأشجار المناسبة لبيئة المكان، كذلك نفذ 24 عضوًا من أعضاء الفريق، مبادرة لصيانة ونظافة الجوامع والمساجد في المحافظة.

يُذكر أن فريق "نفع" معتمد في منصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث شارك في فعاليات "نشامى عسير"، وحقق الفوز في مبادرة "أجمل إطلالة" كمشروع متميز على مستوى محافظة رجال ألمع، كذلك شارك في العديد من النشاطات التي شهدتها منطقة عسير؛ منها مبادرة "كلنا مسؤول" بالشراكة مع بلدية ومرور رجال ألمع، ومبادرة إيصال السلة الرمضانية إلى منازل الأسر المتضررة من جائحة كورونا، ومبادرة زيارة المرضى في المستشفى ومبادرة سقيا الماء.