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8 الصبح - كيف تساهم القوافل الطبية في توفير رعاية صحية للاولى بالرعاية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - فحص 5 ملايين و371 ألف طلب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته لفرنسا
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الأكاديمية السويدية تسلم جوائز نوبل إلى الفائزين في الاقتصاد والطب والفلك والكيمياء
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - التعليم: بدء الدروس على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
عقبة أخيرة تفصل لقاح "فايزر" عن الضوء الأخضر الأمريكي
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أخر النهار الحلقة الكاملة مع دكتور محمد الباز ومناقشة الحرب ضد التضليل مع الكاتب الصحفي ماجد حبته
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:19 صباحاً
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