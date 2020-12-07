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8 الصبح - كيف تساهم القوافل الطبية في توفير رعاية صحية للاولى بالرعاية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - فحص 5 ملايين و371 ألف طلب للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد إتمام زيارته لفرنسا
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - الأكاديمية السويدية تسلم جوائز نوبل إلى الفائزين في الاقتصاد والطب والفلك والكيمياء
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
8 الصبح - التعليم: بدء الدروس على قناة مدرستنا 2 الأحد المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:46 صباحاً
كندا توافق على أول لقاح ضد كورونا وبدء التطعيم الأسبوع المقبل
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
حادث تَصادم يصرع ويصيب 8 أشخاص على طريق الساحل باتجاه جدة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
"المؤسس" الأولى شرق أوسطيًّا.. هنا جامعات سعودية في تصنيف "GMR"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
عقبة أخيرة تفصل لقاح "فايزر" عن الضوء الأخضر الأمريكي
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
37839 مستفيدًا من خدمات مراكز "تأكد" في تبوك
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:41 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
وجهة نظر مع منى العمدة | هاويس الشعر العربي هشام الجخ في حلقة خاصة من وجهة نظر ,حلقة 6-12-2020 كاملة
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 07 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً
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