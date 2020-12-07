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تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

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تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك
بسبب ارتكابها "ممارسات مخادعة" على حد وصف الشركة الأمريكية

تحذير.. جوجل قد تحظر عددًا كبيرًا من المواقع على جهازك

أطلقت تقارير صحفية عالمية تحذيرًا من أن شركة "جوجل" الأمريكية يمكن أن تحظر -خلال الفترة المقبلة- عددًا كبيرًا من المواقع من على أجهزة مستخدميها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن جوجل في طريقها لأن تحظر عددًا من ملحقات متصفحها "جوجل كروم" بسبب ارتكابها "ممارسات مخادعة" على حد وصف الشركة الأمريكية.

وأشارت جوجل إلى أن ملحقات "كروم" الخاصة بـ"IAC" تُسبب الكثير من المتاعب لمستخدمي متصفحها، وقد يتم اتخاذ عقوبات صارمة بحقها.

وتتهم جوجل تلك الملحقات الخاصة بـ"جوجل كروم"، بتقديم ميزات "خادعة" للمستخدمين، هدفها فقط عرض "إعلانات إضافية" دون تقديم أي خدمة لهم.

ورصدت "جوجل" أن تلك الملحقات الخادعة تجمع أيضًا بيانات المستخدمين بصورة غير قانونية، وتستخدمها في أغراض إعلانية؛ وهو ما يعرّض خصوصية مستخدمي "جوجل كروم" لخطر بالغ؛ بحسب وصفها.

ورصدت التقارير أن "جوجل" حظرت بالفعل 5 امتدادات تابعة لـ"IAC" وفي طريقها لمنع عدد أكبر من الملحقات على "جوجل كروم".

قال المتحدث باسم جوجل، سكوت ويستوفر: إن الشركة كانت "تُراجع" الامتدادات المتبقية لـIAC؛ لكنها لم تتخذ قرارات بشأن ما يجب فعله بعد.

ومع ذلك، اتهمت فاليري كومبس من شركة "IAC" شركة جوجل بأنها تنفذ انتقامًا لمنع المنافسة ولتقليص نشاطها المميز على "جوجل كروم".

وتمتلك شركة "IAC" محرك بحث جديد يطلق عليه "ماي واي"، ويستخدم إعلانات ونتائج من جوجل؛ إلا أنه حقق في الفترة الأخيرة شهرة واسعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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