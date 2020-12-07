دراسة تكشف: هكذا يؤثر الملح في مرضى ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد

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تجربة عملية على 400 شخص والتالي دراسة الخصائص الغذائية لمرضى السكري

حذّر علماء أمريكيون مرضى ارتفاع ضغط الدم من تناول الأطعمة شديدة الملوحة، مثل هذا الطعام يثير العطش، ويمنع استهلاك هؤلاء الأشخاص كميات كبيرة من الماء.

وأنكرت مجموعة من الباحثين في مركز بوسطن الطبي Beth Israel Deaconess الرأي القائل إن كميات كبيرة من الملح تسهم في إنقاص الوزن، حيث تم اختبار النظرية بالممارسة العملية، في محاولة لتطوير توصيات غذائية للأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا لـ "سبوتنيك عربي" شملت التجربة العلمية 400 شخص، تناول بعضهم طعاماً تقليدياً، وتناول الباقون طعاماً صحياً يحتوي على ثلاثة مستويات مختلفة من الملوحة.

ووجد أن نقص الملح في الطعام يقلل العطش والضغط، كما أنه لا يؤثر في زيادة الوزن.. لذلك، فإن استبعاد الملح عامل مهم في علاج ارتفاع ضغط الدم وطريقة غير مجدية تماماً لفقدان الوزن الزائد.

وتسهم الدراسة بشكل كبير في النقاش العلمي وتسلط الضوء على أهمية خفض الصوديوم في الطعام كوسيلة لخفض ضغط الدم".. لذلك، يمكن لمرضى ارتفاع ضغط الدم تقليل كمية الملح في الطعام بأمان دون الخوف من زيادة الوزن.

ووعد الباحثون بأن الخطوة التالية ستكون دراسة الخصائص الغذائية لمرضى السكري.