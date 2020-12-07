تعاملات الإثنين.. النفط ينخفض وبرنت عند 49.07 دولار للبرميل

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هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4%

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، إذ إن زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" أدت إلى اتجاه بعض الدول لإعادة تشديد قيود الإغلاق في عدد من المناطق.

وقررت الولايات المتحدة فرض قيود جديدة في جنوب كاليفورنيا مع تصاعد الإصابات، كما قرر إقليم بافاريا الألماني، الأحد، تشديد القيود حتى الخامس من يناير، بينما أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عزمها على زيادة القيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي في العاصمة سول.

وفي الوقت نفسه، سجلت أسعار النفط مكاسب لخامس أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي، بدعم من موافقة "أوبك+" على زيادة إنتاج الخام تدريجياً بنحو 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير، ليصل إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً.

أما فيما يتعلق بالتعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.4% إلى 49.07 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4% مسجلة 46.08 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط