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موقع: يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن

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موقع: ترامب يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن موقع: يخطط لـ"نهاية سينمائية" يوم تنصيب بايدن
قد يعلن في فلوريدا نيّته للترشح لخوض انتخابات 2024

موقع: ترامب يخطط لـ

قال موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر له، إن الرئيس الأمريكي دونالد ؛ قد يغادر البيت الأبيض على متن مروحية، في يوم تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووفقاً للموقع، سيصعد ترامب بعد التنصيب على متن طائرة الرئاسة ويذهب إلى تجمع سياسي في فلوريدا، حيث سيلقي كلمة أمام أنصاره.. ووصف الموقع، خطة ترامب هذه بـ"النهاية العظيمة كما في السينما".

وأشار الموقع، إلى أن ترامب قد يعلن في فلوريدا، نيّته للترشح مرة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ووفق " اليوم" يعتقد الموقع أن المغادرة بالمروحية من حديقة البيت الأبيض، ستسمح لترامب بتجنب "الاحتجاجات"، و"تبادل المجاملات" مع الرئيس القادم بايدن، وكذلك البقاء في البيت الأبيض بينما يؤدي منافسه اليمين القانونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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