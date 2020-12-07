أخبار عاجلة

لأول مرة منذ عقد.. البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع "الناتو" -
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر تخطو خطوات حقوقية بالغة الأهمية -
حانوكا: كيف يحتفل اليهود بعيد الأنوار؟ -
نوبل للسلام تُسلّم إلى برنامج الأغذية العالمي "عن بُعد" بسبب كوفيد-19 -
لماذا توفي 6 أشخاص بعد تلقيهم لقاح "فايزر"؟ وما آثاره الجانبية؟ -
وزير الإسكان: بدء تنفيذ محور شمالي موازٍ لمسار القطار الكهربائي بمدينة الشروق -
عقب الخسارة.. مرشح "الشعب الجمهوري" بالمنوفية يطعن على الحصر العددي لانتخابات النواب -
وفاة استشاري توليد بدمياط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا -
انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج -
ضبط مليون علبة سجائر وزيت طعام مجهول المصدر في بالوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. Mbc مصر

محمد الشناوي يكشف تفاصيل حديث مع اللاعبين في الدقيقة 74 بمباراة الزمالك

Print
مواضيع متعلقة
حسام بدراوي يحكي تفاصيل تجربة إصابته بفيروس كورونا واستشارته لأطباء عالميين

حسام بدراوي يحكي تفاصيل تجربة إصابته بفيروس كورونا واستشارته لأطباء عالميين

المهندس وليد عرفة مصمم مسجد باصونة بسوهاج: وضع حجر الأساس لـ (بيت مصر في فرنسا) والتسليم نهاية 2023

المهندس وليد عرفة مصمم مسجد باصونة بسوهاج: وضع حجر الأساس لـ (بيت مصر في فرنسا) والتسليم نهاية 2023

ظافر العابدين: البرنامج سري للغاية ومتشوق لمعرفة هوية باقي الشخصيات #MBCTheMaskedSinger #انت_مين

ظافر العابدين: البرنامج سري للغاية ومتشوق لمعرفة هوية باقي الشخصيات #MBCTheMaskedSinger #انت_مين

ترقبوا الليلة الحلقة الأولى من #MBCTheMaskedSinger #انت_مين

ترقبوا الليلة الحلقة الأولى من #MBCTheMaskedSinger #انت_مين

شبكة عيون الإخبارية