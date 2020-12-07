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لأول مرة منذ عقد.. البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع "الناتو"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. مصر تخطو خطوات حقوقية بالغة الأهمية
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
حانوكا: كيف يحتفل اليهود بعيد الأنوار؟
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
نوبل للسلام تُسلّم إلى برنامج الأغذية العالمي "عن بُعد" بسبب كوفيد-19
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
لماذا توفي 6 أشخاص بعد تلقيهم لقاح "فايزر"؟ وما آثاره الجانبية؟
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
وزير الإسكان: بدء تنفيذ محور شمالي موازٍ لمسار القطار الكهربائي بمدينة الشروق
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
عقب الخسارة.. مرشح "الشعب الجمهوري" بالمنوفية يطعن على الحصر العددي لانتخابات النواب
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
وفاة استشاري توليد بدمياط متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
انهيار منزل من طابقين دون خسائر بشرية في سوهاج
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
ضبط مليون علبة سجائر وزيت طعام مجهول المصدر في بالوادي الجديد
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:38 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
المتحدث باسم الكهرباء يكشف العقوبات الجديدة لسرقة تيار الكهرباء: غرامة تصل 200 ألف جنيه للي سرق
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 07 ديسمبر 2020 08:42 صباحاً
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