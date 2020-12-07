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بايدن يرشح بيسيرا المحامي من أصول لاتينية وزيرًا للصحة

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بايدن يرشح بيسيرا المحامي من أصول لاتينية وزيرًا للصحة بايدن يرشح بيسيرا المحامي من أصول لاتينية وزيرًا للصحة
جاء اختياره لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية

بايدن يرشح بيسيرا المحامي من أصول لاتينية وزيرًا للصحة

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح المدعي العام لكاليفورنيا خافيير بيسيرا، وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية.

وسيقود بيسيرا عضو الكونجرس السابق، وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة ظهور ؛ بما في ذلك الإصابات القياسية وعدد يومي من الوفيات تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة، وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأمريكيين ضد الفيروس.

ويشير إحصاء لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 281 ألف أمريكي توفوا بسبب مرض كوفيد-19.

وكان بيسيرا اللاتيني البالغ من العمر 62 عامًا يُعتبر أيضًا مرشحًا لشَغل وظائف أخرى؛ منها وزير العدل، وقد جاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية؛ بما في ذلك شكاوى من المجموعات اللاتينية بالكونجرس من عدم وجود لاتينيين.

ووفق "سكاي نيوز" عندما كان بيسيرا عضوًا في الكونجرس، كان محاميًا صريحًا عن الحقوق اللاتينية ومدافعًا قويًّا عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية الذي تعرّض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد والجمهوريين.

شغل بيسيرا (62 عامًا) منصب مدعي عام ولاية كاليفورنيا في 2016، خَلَفًا لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس، بعد انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ. وكان بيسيرا أول شخص من أصل لاتيني يشغل هذا المنصب.

وأثناء وجوده في منصبه، دافع بيسيرا أيضًا عن برنامج حقوق المهاجرين "داكا" أمام المحكمة العليا.

وأعلن بايدن في وقت سابق اختيار أليخاندرو مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشَغل منصب وزير الأمن الداخلي.جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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