البرازيل تسجّل 26363 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" و313 وفاة

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خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إن البلاد سجّلت 26363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و313 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، ستة ملايين و603540 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176941.

وأشارت وزارة الصحة إلى تعافي أكثر من 5.8 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكّدة، بعد الولايات المتحدة والهند.البرازيل فيروس كورونا الجديد