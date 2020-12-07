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"الأرصاد": استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح  مثيرة للأتربة والغبار

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"الأرصاد": استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح  مثيرة للأتربة والغبار "الأرصاد": استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح  مثيرة للأتربة والغبار
سماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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