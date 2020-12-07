شاهد.. محافظ يدمة يفتتح معرض اليوم العالمي للتطوع

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حقائب خاصة تحوي بروشورات توعوية وهدايا تذكارية

افتتح محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، المعرض المُقام بمناسبة اليوم السعودي العالمي للتطوع بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة يدمة، وبمشاركة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة.

واطلع الحضور على المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للتطوع؛ حيث تَخلل ذلك اليوم توزيع حقائب خاصة باليوم العالمي للتطوع تحتوي على بروشورات توعوية وهدايا تذكارية لتلك المناسبة.

وأشاد العنزي بالمعرض والفعاليات المصاحبة له؛ لافتًا إلى أن التطوع حث عليه ديننا الحنيف من تكاتف وتعاون، كما أنه هدف استراتيجي لرؤية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لتعزيز المواطنة وخلق للفرص التطوعية الهادفة.

يشار إلى أنه كان في استقبال محافظ يدمة ومديري الدوائر الحكومية، المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالمحافظة عبيد بن سعيد آل رشيد.