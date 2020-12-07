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: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

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بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات : فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات
ناشطون: ساعتان من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات نظام الملالي

بالفيديو: فيضانات تغرق مدينة بوشهر الإيرانية.. وغياب دور السلطات في إنقاذ الأرواح والممتلكات

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي الإيرانيون أمس مقاطع لفيضانات مخيفة، تغرق محافظة بوشهر الإيرانية بالكامل، وسط تذمُّر كبير من مواطنين إيرانيين، ولسان حالهم يقول: أين ثروات الشعب الإيراني يا خامنئي؟!

وعلّق ناشطون في تغريداتهم قائلين: بوشهر مدينة الاقتصاد الإیرانی من حیث النفط والغاز والطاقة النووية والصيد البحری وزراعة النخل تغرق تمامًا، ولا يوجد أي أثر للسلطات المحلية لإنقاذ حياة الناس وأموالهم وممتلكاتهم.. مؤكدين أن إيران تغرق بالفساد والسرقات قبل الفيضانات.

فيما وصف مغردون الفيضانات بالمدمِّرة وسط غياب تام لدور السلطات المحلية في مساعدة الناس وإنقاذ حياتهم، مبينين أن ساعتين من المطر كشفتا 40 عامًا من فساد وسرقات النظام الإيراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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