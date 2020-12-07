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"التقاعد" تنفي إغلاق فروعها بمحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى إلكترونية

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"التقاعد" تنفي إغلاق فروعها بمحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى إلكترونية "التقاعد" تنفي إغلاق فروعها بمحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى إلكترونية
المؤسسة أكدت في ردها على مغرد: المعلومة غير صحيحة ونسعد بخدمتك

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد عدم إغلاق فروعها في مناطق ومحافظات المملكة وتحويل خدماتها إلى المنصة الإلكترونية.

وقالت في ردها على أحد المغردين أثناء استفساره عن صحة ما تم تداوله: "أهلاً بك، عميلنا العزيز، المعلومة غير صحيحة، نسعد بخدمتك".

وكان عددٌ من المواقع تداولت مساء أمس الأحد، شائعة عبر رسالة مفادها أن المؤسسة العامة للتقاعد بدأت بإغلاق كل فروعها في المناطق والمحافظات، وتحويل خدماتها إلى إلكترونية، وهو ما نفته المؤسسة في ردها.

المؤسسة العامة للتقاعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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