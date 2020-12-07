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تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصابات

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تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصابات تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصابات
هيئة الموانئ قالت إنها باشرت التحقيق ولم تتأثر العمليات التشغيلية

تصادُم سفينتَيْ بضائع بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.. ولا إصابات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ أنه في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس الأحد وقع حادث تصادم بين سفينتَي بضائع عامة، تحمل الأولى عَلَم ، وهي تابعة لشركة البحري، والأخرى تحمل عَلَم دولة تنزانيا، وذلك في مدخل القناة المائية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة عدم تسجيل خسائر أو إصابات في الأرواح، كما لم تتأثر العمليات التشغيلية بالميناء، كما أنها باشرت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات فور وقوع الحادثة، وبدأت لجنة التحقيق عملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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