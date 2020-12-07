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المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

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أهدى متابعي "سبق" صورًا عن الأجواء والحالة المطرية التي شهدتها "الزلفي"

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

قال المصوِّر سلطان المنيع: بدأتُ التصوير منذ عقدين من الزمن، وكان ذلك عبر الكاميرات والجوالات.. ومنذ أكثر من عامين اقتنيت "الدرون". مشيرًا إلى أن المناظر الطبيعية والحالات المناخية هي أغلب وأبرز ما يستوقفه للتصوير والتوثيق.

وتابع "المنيع": أغلب ما أصوره من الطبيعة الأودية والشعاب والرياض.. وأمتلك حسابًا في تويتر (su1_s1@) ، أضع فيه كثيرًا من صوري، وأجد كل تشجيع من المواطنين الذين يتداولون صوري بالجروبات والمنتديات.

وخص "المنيع" صحيفة "سبق" بمجموعة من الصور الحصرية للأجواء والحالة المطرية التي شهدتها "الزلفي" يوم أمس من فوق ركام السحاب للأودية والشعاب بالمحافظة، والمراكز التابعة لها.

وختم المصور سلطان المنيع حديثه لـ"سبق" بأن هذه الأيام فرصة مميزة للتنزه بمحافظة الزلفي، التي تتنوع فيها التضاريس، وقد مَنّ الله عليها بالغيث، وسيعقبه - بمشيئة الله تعالى - الربيع للأودية والفياض.. سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد. ‏‫

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

المصوِّر المنيع: تصوير الحالات المناخية والمناظر الطبيعية هوايتي لعقدين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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