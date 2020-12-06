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خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من

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خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من
وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية

خلال أسبوع.. 13549 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من (كوفيد - 19)، (13549) مخالفة، وذلك للفترة من 14/ 4/ 1442هـ، حتى 20/ 4/ 1442هـ، وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية moisaudiarabia@.

وسجلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3192)، تلتها منطقة الرياض بـ (2326)، ثم القصيم (1784)، فالمدينة المنورة بـ (1773)، والمنطقة الشرقية بـ (1164)، والحدود الشمالية (796)، وحائل (597)، وعسير (465)، والجوف (450)، وتبوك (378)، وجازان (309)، ثم نجران بـ (204)، فالباحة بواقع (111).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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