متحدث "الصحة": المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح.. الإعلان قريباً عن آلية التسجيل

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قال: السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح #كورونا، كاشفاً أن السعودية تمكنت من إجراء تعاقدات مهمة جداً مع شركات مطورة للقاح فيروس #كورونا.

وأضاف: سيتم الإعلان قريباً عن آلية التسجيل لأخذ لقاح #كورونا.. وحريصون على التأكد من مأمونية اللقاح.

وقال خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: بحمد الله أصبحت المملكة من ضمن الدول التي تسجل تحسناً وانخفاضاً في مستوى الانتشار والإصابات بفيروس كورونا، ونوصي الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، وبمشيئة الله سنلحظ التأثيرات الإيجابية.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي