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الداخلية: ضبط 5266 سائقًا لعدم ارتدائهم "الكمامة".. و493 محضرًا للمحال المخالفة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
لمكافحة كورونا.. تطهير "الترام" وأتوبيسات النقل العام في الإسكندرية- صور
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
18.5 مليون مواطن في 1000 قرية.. معلومات عن المرحلة الجديدة لـ "حياة كريمة"
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
مصدر بالمترو يكشف أسباب تأخر قطارات الخط الثاني صباح اليوم
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار الخميس
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
هيئة الدواء: ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بقيمة 20 مليون جنيه
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
باب السيدة زينب يفتتح الحلقات التعريفية بمتحف الفن الإسلامي
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الخميس 10 ديسمبر 2020 11:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
المداخلة الكاملة للكابتن مصطفى عبده مع الإعلامي عمرو أديب في #الحكاية
فيديو
Mbc مصر
الأحد 06 ديسمبر 2020 01:30 مساءً
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