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"الدوشي" يحصل على الدكتوراه في الإعلام من أمريكا

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"الدوشي" يحصل على الدكتوراه في الإعلام من أمريكا "الدوشي" يحصل على الدكتوراه في الإعلام من أمريكا

حصل الإعلامي السعودي بندر جابر الدوشي، على شهادة الدكتوراه في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري من جامعة The University of Southern Mississippi في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت أطروحة الدوشي تتحدث عن قدرات التنظيمات الإرهابية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ لإقناع وتجنيد الشباب حول العالم.

ووجّه الإعلامي الدكتور بندر الدوشي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الكريم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهم الكبير لبرنامج الابتعاث، الذي حقق إنجازات كبيرة وساهم في دعم وتنمية هذا الوطن وتزويده بالكوادر المؤهلة تأهيلًا عاليًا؛ للارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج الحكومية والمجتمعية.

يُذكر أن الدكتور بندر الدوشي حصل على شهادة الماجستير في تخصص الإعلام من جامعة غرامبلينق في ولاية لويزيانا الأمريكية. كما أنه يعد من الكفاءات الإعلامية حيث عمل في كبريات الصحف السعودية وهي على التوالي: (الوطن، والشرق، وسبق، وعكاظ)، وحاليًا في قناة العربية.

وشارك في كتابة مقالات في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الأمريكي، بخلاف مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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