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الشرقية .. 377 جولة رقابية على الأسواق التجارية وتعقيم 695 موقعاً

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الشرقية .. 377 جولة رقابية على الأسواق التجارية وتعقيم 695 موقعاً الشرقية .. 377 جولة رقابية على الأسواق التجارية وتعقيم 695 موقعاً
ضبط 7 مخالفات لحالات عدم تقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"

الشرقية .. 377 جولة رقابية على الأسواق التجارية وتعقيم 695 موقعاً

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 377 جولة رقابية وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط 7 مخالفات لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ "كوفيد-19"، وتكدس في الأسواق والمراكز التجارية.

كما رفعت الأمانة 8151 طناً من النفايات، وأزالت 5570 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وغسل وتعقيم وتطهير 695 موقعاً، استخدمت فيها 138669 لتراً من المعقمات والمطهرات، فيما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 خلال ثمانية الأيام الماضية نحو 3419 بلاغاً، تتعلق بالإنارة، والنظافة العامة، والمباني والإصحاح البيئي، والمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وغيرها.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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