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أمير الكويت يقبل استقالة ويكلّفها بتصريف الأعمال

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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها بتصريف الأعمال أمير الكويت يقبل استقالة ويكلّفها بتصريف الأعمال
قدّمها رئيس مجلس الوزراء اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها بتصريف الأعمال

قدّمت الكويتية، اليوم، استقالتها لأمير البلاد الذي قبل بدوره الاستقالة.

تفصيلاً، ووفق وكالة الأنباء الكويتية، قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكلّف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.

وقال الأمر الأميري، «بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هجري الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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