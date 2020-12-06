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رئاسة الحرمين: 50 شاشة تبث محتوى المسجد الحرام التوجيهي والصحي

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رئاسة الحرمين: 50 شاشة تبث محتوى المسجد الحرام التوجيهي والصحي رئاسة الحرمين: 50 شاشة تبث محتوى المسجد الحرام التوجيهي والصحي
لنشر الوعي بالأمور الشرعية والصحية والتقيد بالإجراءات الاحترازية

رئاسة الحرمين: 50 شاشة تبث محتوى المسجد الحرام التوجيهي والصحي

تبث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وحدة المحتوى والمعلومات التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، المحتويات الشرعية والتوجيهية والإرشادية على مدار الساعة، عبر 50 شاشة تلفازية موزعة على أرجاء المسجد الحرام وساحاته، لنشر ثقافة الوعي بالأمور الشرعية والصحية والخدمية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية للزوار والمعتمرين.

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد ماجد المسعودي: إن بث المحتويات التوجيهية يهدف إلى نشر الجوانب الشرعية، التي تسهم في تعليم الزائر واجبات العمرة، ومحظورات الإحرام، وحرمة بيت الله الحرام، والتذكير بالقيم التي نصّت عليها الشريعة الإسلامية، وبعض أحكام بيت الله الحرام والعبادات الموسمية، حيث تسعى وحدة المحتوى والمعلومات في كل موسم، إلى نشر ما يناسب من أحكام وعبادات.

وأوضح أن الشاشات احتوت على رسائل تخص الأمن والسلامة في المسجد الحرام تزامنا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام، منها: الحث على عدم التزاحم أو إرباك انسيابية السير، وإرشادات عن كيفية استخدام السلالم الكهربائية، ومكان وضع حاجاتهم ونحوه، إضافة إلى المواد التوعوية عن أخطار ، وكيفية الوقاية منه.

وأضاف أن وحدة الشاشات التابعة لإدارة الصيانة والتشغيل تقوم بإعداد المحتوى المناسب للنشر من ناحية المضمون والوقت، ثم تقوم بتدقيقه ومراجعته، ثم تصميمه على معايير معينة، ثم إرساله إلى وحدة الشاشات، لتقوم بنشره، وكذلك العمل مع المحتويات التي تأتي من خارج وحدة المحتوى، نعمل على تدقيقها ومراجعتها، والنظر في مناسبتها للعرض، فإن تمت الموافقة عليها، ترسل إلى وحدة الشاشات ليقوموا بالنشر وتشارك الوحدة في ترجمة بعض المحتويات، بالتعاون مع إدارة الترجمة التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد، أما ترجمة خطب الجمعة، فلها جهاتها المختصة.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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