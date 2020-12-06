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علامات توجب رعاية فورية.. "سعود الطبية": إياكم وصدمات رأس الرضيع

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علامات توجب رعاية فورية.. "سعود الطبية": إياكم وصدمات رأس الرضيع علامات توجب رعاية فورية.. "سعود الطبية": إياكم وصدمات رأس الرضيع
فيما أوصى "الشمراني" بتأمين أثاث البيت وأماكن الزوايا الحادة ووسائل الأمان

علامات توجب رعاية فورية..

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى الأطفال، من تكرار تعرض حديثي الولادة وقبل بلوغه عاماً ونصفاً للصدمات المتكررة في الرأس؛ وذلك بسبب ضعف الشعيرات الدموية للطفل وسهولة تعرضه للنزيف أو التجمع الدموي داخل الجمجمة، مما يستدعي رعاية طبية خاصة.

وأكدت "المدينة" على لسان استشاري جراحة مخ وأعصاب الأطفال الدكتور رامي الشمراني، أن الحكم بوجود تجمع دموي صعب، خاصة على ذوي الطفل دون اللجوء إلى تشخيص طبي؛ لكن هناك علامات يجب التنبه لها والتوجه مباشرة للحصول على رعاية طبية عاجلة في حال وجود أي منها لدى الطفل والتي تتمثل في: وجود جرح مستمر في النزيف في فروة الرأس، تورم كبير أو خسف في الجمجمة، فقدان الوعي لدى الطفل أو التشنج، الخمول وقلة النشاط وعدم الرغبة في الرضاعة والنوم المستمر، الاستفراغ المستمر بعد الاصابة، عدم القدرة على تحريك طرف كالمعتاد أو وجود ضعف واضح في طرف أو جهة معينة من الجسم أو اختلاف طريقة المشي، وجود صعوبة في التنفس أو عدم انتظام النفس".

وأوصى "الشمراني"، الوالدين بمراقبة الطفل بشكل جيد بعد الإصابة وعدم التردد في اللجوء لمقدمي الخدمة الصحية في حال وجود أي من العلامات أعلاه أو الشعور بتغير لدى الطفل بشكل عام، كذلك على الوالدين أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات لدى الأطفال، ومنها تأمين أثاث البيت والأماكن ذات الزوايا الحادة والالتزام باستخدام وسائل الأمان في أسرّة الأطفال واستخدام كرسي الأطفال المناسب للعمر في السيارة.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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