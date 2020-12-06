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بيشة.. "بلدية الحازمي" تشارك في اليوم العالمي للتطوع بفعاليات منوعة

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تنوعت بين طلاء الجداريات وغرس الأشجار ونظافة الحدائق والرسم

بيشة..

تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي، أطلقت بلدية الحازمي فعالية، ومبادرة بحديقة الحازمي، بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم القرني: إن البلدية تحرص دائمًا على المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات التطوعية المتنوعة؛ إذ شارك المتطوعين ومتطوعات على مستوى المراكز التابعة للبلدية، في تفعيل المبادرات في عدد من المواقع وسط مشاركة الصغار والكبار.

وأضاف القرني، من المبادرات التي أقيمت «عسير كذا أجمل»، و«وحديقتي مسؤوليتي»؛ فيما تمت مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إقامة هذه المبادرات التطوعية؛ لافتًا إلى أن جميع المبادرات كانت بمتابعة وإشراف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال وأمين أمانة عسير الدكتور وليد الحميدي.

ولفت إلى أن أعمال المتطوعين تنوعت ما بين طلاء الجداريات، وغرس الأشجار، والمشاركة في نظافة الحدائق، والرسم، وتوزيع المعقمات، والكمامات إلى جانب توزيع المنشورات عن ثقافة التطوع.

بيشة..

بيشة..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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