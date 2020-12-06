شاهد.. كيف احتفت حائل بـ"اليوم العالمي للتطوع" بمشاركات حكومية وخاصة

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ندوات وتجارب تستعرض الأعمال والأنشطة التطوعية للعديد من الجهات

شاركت حائل أمس السبت، المجتمع الدولي الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للتطوع" بعد أن أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، برعاية رسمية من أسمنت حائل، منتدى التطوع 2 بمقر النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل.

وشاركت عدة جهات حكومية وخاصة في معرض أظهرت من خلاله كل جهة أنشطتها الميدانية في التطوع.

وأقيم على هامش المعرض ندوة بعنوان "التطوع في مواجهة الأزمات"، أدارها حمود صالح الزامل، وشارك فيها الأستاذة الدكتورة سمر محمد السقاف عن "المتطوعون بين الإقدام والإحجام في الأزمات"، والمهندس صالح الرماح في "نموذج تطوعية في الأزمات والكوارث"، والمهندس محمد نازل اللويش في "إدارة المشاريع التطوعية الاحترافية في الأزمات المنهجية الرشيقة أنموذجًا".

وعرض عدد من المتطوعين تجاربهم في العمل التطوعي؛ إذ عرض المهندس عثمان هاشم تجربة" شباب وقف خير أمة"، و"تجربة سلامتي في وقايتي" التي قدّمها خالد الصعيدي وتجربة "مركز الدعم المجتمعي بجائحة كورونا" وقدّمها أحمد الذيبان.

"سبق" تجوّلت في أرجاء المعرض، ورصدت الأعمال التطوعية للجهات المشاركة؛ إذ استعرضت إدارة العمل التطوعي بشؤون الطلاب في جامعة حائل، دورها في تأهيل طلبة الجامعة للعمل التطوعي، وتزويدهم بالمهارات التي تمكّنهم من القيام بالأعمال التطوعية على أسس صحيحة؛ فيما استعرضت نماذج من الأعمال التطوعية التي قام بها طلبتها بمختلف الفعاليات الرسمية والاجتماعية سواء داخل منطقة حائل أو خارجها.

وساهمت إدارة العمل التطوعي بالجامعة بتوزيع البروشورات التوعوية عن فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت "غرفة حائل" للزوار جهودها في الأعمال التطوعية التي ساهمت في خدمة المنطقة؛ لرفع نسبة العمل التطوعي بالمنطقة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

من جهته، استعرض التجمع الصحي بحائل، عددًا من المبادرات الصحية والتثقيفية لرواد منتدى التطوع الثاني بحائل، ثم عرض عبر عرض مرئي جهود المتطوعين الصحيين في منطقة حائل، وتم توزيع الهدايا المقدمة من التجمع للزوار؛ فيما استعرض جناح التجمع الجهود الكبيرة التي بذلها المتطوعون الصحيون خلال عام 2020، ومشاركتهم المثمرة مع منسوبي القطاع الصحي خلال جهود مكافحة جائحة كورونا.

وعرضت شركة المطاحن الثانية، مبادراتها التطوعية في المنطقة، والتي تمثلت في مبادرة "كسوة الشتاء" ومبادرة توزيع إنتاج المطاحن من الدقيق على الأسر المنتجة وأصحاب المحلات من الحرفيين والحرفيات بالمنطقة؛ وذلك بتطوع عدد من موظفيها الذين قاموا بتنفيذ تلك المبادرات خارج الدوام الرسمي.

من جهة أخرى، استعرضت جمعية بسمة لرعاية مرضى السرطان بحائل "بسمة" أعمالها التطوعية المختلفة؛ ومنها أعمالها التطوعية خلال جائحة كورونا؛ فيما أتاحت للزوار المساهمة في دعم الجمعية بعدة خيارات متاحة في المعرض.

بدورها استعرضت جمعية التنمية الأسرية بحائل (وفاق) مبادراتها التطوعية، التي تهدف إلى تمكين العمل التطوعي في الجمعية من أجل تحقيق رؤية 2030... والعمل مع جميع فئات المجتمع، واستعرضت كذلك المجالات التي يهتم بها قسم التطوع في الجمعية: والتي تتمثل في السكرتارية والاستقبال والإعلام والتقنية والإصلاح والاستشارات الأسرية والقانونية والعلاقات العامة، ونادي عطاء للفتيات، ونادي الرواد للشباب والتدريب والتعليم، وكل مجال فيه عدد من الفرص التطوعية.

وشاركت "جمعية مبرة التطوعية" بجناح في المعرض، استعرضت من خلاله أعمالها التطوعية المختلفة.

وساهمت جمعية العمل التطوعي وخدمة المجتمع (جود) بحائل، بعرض متخصص لثلاث فرص تطوعية تتطلع الجمعية لإطلاقها خلال الفترة القادمة، إضافة لتكريم المتطوعين والمتطوعات المتميزين والمتميزات على مستوى منطقة حائل، وتكريم الجهات الداعمة لها.

وسلطت "جود" خلال مشاركتها، الضوءَ على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية العمل التطوعي، وتبيان فوائده الجمة على الفرد والمجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على أنواع العمل التطوعي، والمهارات الأساسية التي يحتاجها المتطوع من خلال إقامة باقة برامج مصاحبة للفعالية تعزيزًا لدورهم الفعال في المجتمع.

واستعرضت جمعية الأسر المنتجة "إنتاج" بمنطقة حائل، أعمالها التطوعية المجتمعية التي تقوم من خلالها بمساندة الأسر المنتجة بتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى الفرص التطوعية للراغبين في خدمة القطاع غير الربحي في منطقة حائل.

وساهمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل (رفاق)، بالتعريف بأعمالها التطوعية؛ فيما استعرضت الجمعية تسع مبادرات لمن يرغب في التطوع بها اعتبارًا من أمس السبت.