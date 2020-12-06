"اتحاد الخليج": انتهاء فترة اعتراض الدائنين وتنفيذ صفقة الاندماج مع "الأهلية"

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الرياض – مباشر: أعلنت شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج"، اليوم الأحد، عن نفاذ قرار دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الاهلية للتأمين" في شركة اتحاد الخليج؛ مع انتهاء فترة اعتراض دائني الشركة الأهلية دون وجود أي اعتراضات لدائنين لم تتم تسويتها.

وقالت "اتحاد الخليج"، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، إن قرار دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج أصبح نافذا، مع نقل جميع أصول الشركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج.

وأضافت الشركة، في بيانها، أن عملية الدمج تتم مقابل قيامها بإصدار 7.95 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وتسجّل لصالح المساهمين في الشركة الأهلية من خلال زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج المدفوع من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال، وزيادة عدد أسهمها من 15 مليون سهم إلى 22.95 مليون سهم مدفوعة بالكامل.

وأوضحت الشركة، أن نفاذ عملية الاندماج يأتي بعد أن استوفى كلاً من شركة اتحاد الخليج والشركة الأهلية شروط الاندماج المتفق عليها، بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من شركة اتحاد الخليج بخصوص صفقة الاندماج.

وتوقعت "اتحاد الخليج"، بحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض، أن يتم إلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية في تداول وإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لصالح مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

وأشارت، إلى أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة اتحاد الخليج وشطب وإلغاء السجل التجاري والترخيص الاستثماري للشركة الأهلية خلال الفترات الموضحة بحسب جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض.

ونوهت الشركة، بأنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي الشركة الأهلية بناءً على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح، وسيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها كلاً حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إتمام صفقة الاندماج (كما تم تعريفه في تعميم المساهمين ومستند العرض)، وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.

ومن جانبها، أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ قرار صفقة الاندماج بين الشركة "الأهلية للتأمين" وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "اتحاد الخليج".

وأكدت "الأهلية للتأمين"، انتهاء فترة اعتراض الدائنين في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وعدم استلام الشركة الأهلية أي اعتراضات بشأن ديون ثابتة في ذمة الشركة مثبته من قبل دائني الشركة الأهلية للتأمين التعاوني خلال فترة اعتراض الدائنين.

وقالت "الأهلية للتأمين"، إن قرار الاندماج مع شركة "اتحاد الخليج" أضبح نافذا، وعليه انتقلت جميع أصول والتزامات انقضت شركة الأهلية وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج التي ستستمر في الوجود وسوف تنقضي شركة الأهلية تبعاً لذلك.

وأضافت الشركة، أنه نتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم شركة الأهلية وستقوم شركة اتحاد الخليج من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 7.95 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي الشركة الأهلية المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلية لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

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