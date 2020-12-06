براءة اختراع تكشف عن أول هاتف في العالم بكاميرا قابلة للإزالة

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تُمكّنك من إمساك الكاميرا والتقاط صور دون الحاجة لإدارة الهاتف كله

كشفت براءة اختراع جديدة، عن تجهيز شركة صينية رائدة عن أول هاتف ذكي في العالم بكاميرا قابلة للإزالة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شركة "أوبو" الصينية الرائدة تنوي تزويد هواتفها بوحدات كاميرا قابلة للإزالة والتغيير.

ويمكن استخدام تلك الهواتف بطريقة غير معتادة؛ حيث يمكنك إمساك الكاميرا بنفسك والتقاط صور سيلفي مميزة دون الحاجة لإدارة الهاتف كله والتقاط صور قد تكون غير واضحة.

كما يمكن من خلال تلك التقنية أيضًا أن تطور بسهولة وتحدّث الكاميرا الخاصة بهاتفك، وأن تقتني أخرى أحدث وأكثر تطورًا.

وتحتوي براءة الاختراع على نوعين من الكاميرات القابلة للإزالة، والتي ستكون مرتبطة بالهاتف بتقنيات "يو إس بي" و"إن إف سي"" و"الواي فاي" و"بلوتوث".

كما تظهر براءة الاختراع تلك، أن تلك الكاميرا مدعومة ببطاريات منفصلة؛ بحيث تحافظ تلك الكاميرات على بطارية الهاتف الأصلية.

وبتلك الطريقة ستتخلى "أوبو" عن تقنية الكاميرا المنبثقة، التي سبق واخترعتها في هواتفها من أجل توفير مساحة كافية للشاشات اللمسية، بتلك الكاميرات التي يمكن استبدالها ونزعها بمنتهى السهولة.